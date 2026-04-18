Incidente stradale nella notte, attorno alle 2, sulla ss166 poco prima dell'incrocio verso Cannigione.

Per cause in corso di accertamento un furgoncino, alimentato con gas GPL, con il solo conducente alla guida, è finito fuori strada e si è schiantato contro un muretto ribaltandosi.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza il serbatoio del gas e la rimozione del veicolo dalla carreggiata. Leggere ferite per il conducente.

Sul posto anche polizia e personale del 118.

(Unioneonline/v.l.)

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