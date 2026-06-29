Incidente in mattinata ad Arzachena sulla strada provinciale 59, all’altezza della rotonda di Abbiadori.

Per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati frontalmente: due le persone coinvolte, con i vigili del fuoco che, prontamente intervenuti, hanno estratto uno dei due conducenti dall'abitacolo, poi affidato alle cure del personale del 118, giunto sul posto per i soccorsi.

Sul luogo dell'incidente anche la Polizia Locale di Arzachena, che ha provveduto ai rilievi di rito e alla gestione della viabilità, per ripristinare le normali condizioni di sicurezza nel tratto di strada interessato.

(Unioneonline/v.l.)

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