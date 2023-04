È stato prorogato al 31 dicembre il Protocollo d'intesa siglato il 23 gennaio 2020 tra il Comune di Arzachena e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari. Protocollo d’intesa riguardante riguardante tre importanti aspetti della vita presente e futura della comunità arzachenese: lo «studio di fattibilità per l’istituzione di un Master internazionale di progettazione delle strutture ricettive, alberghiere e dei paesaggi del turismo sostenibile»; la «valorizzazione delle reti territoriali locali dei Paesaggi rurali del vino e delle vigne»; e la «valorizzazione delle aree militari dismesse del territorio comunale di Arzachena». La richiesta di proroga dei termini di scadenza degli accordi era giunta qualche settimana fa dall'Università di Cagliari.

Per quanto riguarda il primo accordo, la proroga si è resa opportuna «in quanto si è concordato di mettere in relazione tale attività con altre future che potranno riguardare la valorizzazione museale delle costanti culturali, antropiche ed economiche del territorio»; l'altra proroga, relativa alla «valorizzazione delle aree militari dismesse del territorio comunale di Arzachena», è stata accordata «in quanto la prossima convocazione del “tavolo tecnico'”previsto dall’accordo quadro costituisce sì un nodo essenziale del processo di supporto del Dipartimento alle attività, ma rende necessario un ulteriore prolungamento delle suddette attività oltre i limiti previsti». Relativamente al terzo accordo, infine, riguardante lo «studio di fattibilità per l’istituzione di un Master internazionale di progettazione delle strutture ricettive, alberghiere e dei paesaggi del turismo sostenibile», la richiesta di proroga è stata motivata dal DICAAR, in quanto, «la partecipazione al bagno HVET 2021-2023 suggerisce di procedere con un’ulteriore proroga in attesa di sviluppi».

