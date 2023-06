«Il borgo di Abbiadori, sebbene posto in modo baricentrico nell’ambito del territorio comunale e della Costa Smeralda in particolare, tuttavia è spesso vissuto dal visitatore in vacanza come un luogo di passaggio e non come un territorio su cui soffermarsi». Lo scrive l'Amministrazione comunale del sindaco Roberto Ragnedda. Per questo motivo la Giunta ha accolto favorevolmente la proposta pervenuta dalla ditta Passepartout a.r.l. Cooperativa Sociale, che ha manifestato l’intenzione di organizzare, per il periodo compreso tra il 18 di giugno e il 10 di settembre, dei piccoli eventi, con cadenza periodica da svolgersi la domenica mattina in località Abbiadori appunto, e nello specifico in Via San Padre Pio, Piazzetta della Chiesa San Padre Pio e lungo Via Li Scali.

La manifestazione sarà denominata “Il mercatino di Abbiadori” proponendosi di offrire ai cittadini, residenti e ospiti un’occasione di aggregazione e ritrovo basata sulla vendita da parte di privati di oggetti di qualità dando particolare attenzione a prodotti di artigianato.

«La creazione di una manifestazione che unisce aspetti legati alla valorizzazione dei prodotti dell’agroalimentare con le produzioni artigianali ed artistiche - scrive la Giunta - è in grado di dare risalto alla località nella quale si realizza».

