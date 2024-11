Porto Cervo nominato “Territorio di Eccellenza”: ne ha dato informazione l’amministrazione comunale smeraldina. Il 26 novembre scorso, a Milano, è stato siglato infatti l’accordo di programma tra il Comune di Arzachena per Porto Cervo, e le località di Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur e Madonna di Campiglio, destinazioni che dal 2014 la Fondazione Altagamma ha identificato come alcuni tra i luoghi più iconici d’Italia, nominandoli appunto, “Territori di Eccellenza”.

Entro 10 mesi sarà formalmente costituita l’Associazione che raggruppa queste cittadine ad alta vocazione turistica individuate da Altagamma, Fondazione che dal 1992 riunisce le imprese dell’alta industria culturale e creativa italiana. Arzachena partecipa al progetto accanto al Consorzio Costa Smeralda. Compiaciuto del risultato è stato il sindaco, Roberto Ragnedda, il quale ha sottolineato come questo sia «uno strumento in più per investire nella promozione del nostro patrimonio identitario, culturale e naturale, oltre che focalizzarci su strategie improntate a uno sviluppo turistico sostenibile per l’ambiente e la comunità locale».

Arzachena e Porto Cervo, ha proseguito il sindaco Ragnedda, «sposano questo progetto per rafforzare l’immagine delle eccellenze territoriali del Belpaese nel mercato turistico internazionale. Lavoriamo accanto ad altre destinazioni che condividono con noi i medesimi obiettivi, per rappresentare l’alta qualità dell’accoglienza italiana nel mondo».

© Riproduzione riservata