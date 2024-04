L’Amministrazione Ragnedda ha deciso che dal 15 luglio al 31 agosto l’accesso alla spiaggia delle Piscine, sul litorale di Cannigione, sarà consentito solo da un numero limitato e sostenibile di persone. La regolamentazione sarà presentata per l’approvazione in un prossimo Consiglio comunale. Il provvedimento potrebbe essere il primo di altri finalizzati a contrastare il fenomeno dell’erosione costiera.

«Si tratta del primo test – afferma Alessandro Malu, assessore all’Urbanistica e Demanio; «Il regolamento stabilirà i parametri per l’accesso alla spiaggia Le Piscine, nei limiti di quanto già definito dal Piano utilizzo dei litorali (PUL), e le modalità di prenotazione. Verrà sviluppata un’applicazione digitale da cui prenotare l’ingresso in spiaggia per l’intera giornata, o per metà giornata, fin da 72 ore prima. Una quota dei posti sarà destinata ai residenti, che accederanno gratuitamente all’arenile così come i bambini sotto i 12 anni».

Il provvedimento trova le sue ragioni nel fatto che – sostiene l’assessora al Turismo, Claudia Giagoni - la destinazione Arzachena, con circa 14 mila residenti stabili, che nel mese di agosto arrivano a oltre 140 mila persone al giorno in transito nel territorio, raggiunge numeri «che incidono pesantemente sul consumo delle risorse naturalistiche, il nostro patrimonio più importante». Il progetto sul contingentamento verrà presentato ai cittadini e agli operatori turistici mercoledì 8 maggio, alle 17:00, presso lo Spazio Nexus in via San Pietro ad Arzachena.

