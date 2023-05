Il Comune di Arzachena esenta dal pagamento del canone unico patrimoniale per l’utilizzo del suolo pubblico, per l’anno solare 2023, le attività commerciali in sede fissa a carattere permanente presenti nel centro storico che garantiscano l’apertura dell’attività per tutto l’anno.

Una chiara scelta politica dunque. Lo ha stabilito con propria deliberazione la Giunta su indicazione del Consiglio comunale. Il provvedimento ha la finalità di rivitalizzare e valorizzare il centro storico anche favorendo le attività operanti, e magari anche incrementarle, favorendo in particolare quelle a carattere fisso e continuativo, aperte per tutto l’anno, anche d’inverno.

Per l’Amministrazione Ragnedda «l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico si configura come uno strumento atto a tale finalità in quanto sgrava l’esercente da un costo per l’esercizio dell’attività che può essere reinvestito per migliorare la qualità estetica dei locali in cui si svolge l’attività tale da rendere più accogliente ed attrattivo il centro storico di Arzachena«. Gli interessati dovranno presentare la relativa domanda indicando i mq. da utilizzare con allegata planimetria e relativa simulazione fotografica.

