Gestione e movimentazione di rifiuti in un sito privo delle autorizzazioni ambientali e degli impianti imposti dalle leggi in vigore: con questa ipotesi i carabinieri del Noe di Sassari hanno proceduto al sequestro penale dell’area utilizzata dalla società Sceas, la cooperativa che gestisce il servizio della raccolta dei rifiuti ad Arzachena.

Il provvedimento è stato eseguito su ordine della Procura di Tempio. L’area, di proprietà comunale, è stata concessa alla cooperativa solo per il ricovero degli automezzi a conclusione delle attività lavorative.

Secondo i militari del Nucleo Operativo Ecologico, invece, nel sito di Arzachena non venivano soltanto lasciati i mezzi, ma sarebbero state effettuate delle operazioni di trasferimento dei rifiuti. Il sequestro penale è avvenuto sulla base di contestazioni che riguardano la presunta violazione di norme ambientali e paesaggistiche.

Per ora non viene mossa alcuna contestazione al Comune di Arzachena: l’area non era stata messa a disposizione per le attività indicate dal Noe come illecite.

© Riproduzione riservata