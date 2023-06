L'Amministrazione del sindaco Roberto Ragnedda, nell'intento di supportare, in via eccezionale e temporanea, le attività inerenti la sanità pubblica arzachenese concederà, previa manifestazione pubblica di interesse, con la formula del comodato d'uso, un locale risultante ad oggi disponibile, da adibirsi ad ambulatorio, in via Gallura, presso la struttura nella quale sono operative la Comunità Alloggio per Anziani e Comunità Integrata ed il Centro Sociale Anziani.

Il locale potrà essere concesso ad un medico di Medicina Generale, che esercita la propria attività nell’ambito dell’ASL n. 2, Distretto di Olbia, e che abbia in carico pazienti residenti ad Arzachena. Dovrà farsi carico della presentazione delle istanze necessarie da richiedere a tutte le autorità competenti al fine del rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività in quell'immobile, senza alcun onere a carico del Comune; è poi previsto un rimborso forfettario su base mensile per le utenze mentre le pulizie e le eventuali spese di manutenzione ordinaria saranno a suo carico per le parti di sua spettanza.

