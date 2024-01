La Giunta comunale autorizza la celebrazione di matrimoni con rito civile e la costituzione di unioni civili anche al di fuori della Casa comunale, mediante l’istituzione di uno o più separati Uffici di Stato Civile, presso spazi delimitati all’interno di concessioni demaniali, o in strutture ricettive o affini, in locali e luoghi di proprietà privata opportunamente delimitati, o di cui il privato risulti titolare di un rapporto giuridico per l’utilizzo della struttura proposta.

Per l'esame delle proposte e la verifica del rispetto dei requisiti previsti dal bando pubblico, è istituita apposita commissione tecnica per la valutazione dei soggetti privati partecipanti all'avviso pubblico, presieduta dal Dirigente del Settore 5 Servizio turismo.

Per quanto riguarda le tariffe, se per celebrazioni nelle sedi istituzionali della Sala Consiliare di Piazza Segni e in quella in Piazza Risorgimento, la tariffa base è di 20 euro e di 400 per le celebrazioni nei giorni di sabato, domenica e festivi, nelle sedi private è invece di 400 euro e di 800 il sabato, la domenica e i festivi.

Nel caso tuttavia che almeno uno dei due sposi sia residente nel comune di Arzachena, è gratuita la celebrazione se avviene nei giorni feriali e durante l’orario di servizio, nelle sedi istituzionali (Sala Consiliare e Palazzo Ruzittu); nei giorni festivi e nei giorni feriali oltre l’orario di servizio il pagamento e di 50 euro. Per tutte le celebrazioni fuori dalle sedi istituzionali il pagamento è di 200 euro.

© Riproduzione riservata