Il Consorzio di Bonifica della Gallura ha comunicato che, a causa di una rottura improvvisa verificatasi sulla condotta Maestra B e all’interno del bacino di compenso "B" situato in località Pinna, saranno necessari interventi di manutenzione straordinaria urgenti e non rinviabili.

Nei giorni 23, 24, 25 e 26 si potranno verificare cali di pressione e, in alcuni casi, sospensioni dell’erogazione dell’acqua per le utenze alimentate dal tratto terminale della condotta Maestra M e per tutte quelle servite dal bacino di compenso “B”.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata