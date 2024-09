I consiglieri di Minoranza, Fabio Fresi, Francesca Pileri e Rino Cudoni, organizzano per domani, 12 settembre, alle 18:00, nell'aula consiliare, un pubblico incontro per esaminare la cartografia del PUC recentemente adottato, in Consiglio comunale, dalla sola Maggioranza. Tale approvazione fu contestata sia per il periodo estivo nel quale stata portata in aula sia per il poco tempo avuto a disposizione per consultarlo sia per la mancanza di incontri pubblici preventivi di illustrazione.

Titolo dell'incotro di domani è : Luci e ombre del nuovo PUC.

«Sarà un'occasione di confronto, che è mancato, nelle settimane precedenti all'adozione del Piano», afferma Fabio Fresi. «Un'occasione importante per tecnici, professionisti, imprenditori, cittadini, per poterci confrontare con le carte che io adesso ho; dopo tanta insistenza siano riusciti ad ottenerle. Verranno esposte in aula consilare, in scala, in modo tale che la gente possa vederle e fare cosiderazioni, proposte o quasiasi tipo di domanda in merito alla pianifiazione. Ci saranno diversi architetti, ingegneri e geometri, che potranno fornire delle risposte tecniche».

Il PUC era stato adottato il 9 agosto scorso e sucessivamente era stato pubblicato sul Buras. Da 22 agosto sono inizati a decorrere i termini di 60 giorni per le osservazioni, con scadenza il prossimo 21 ottobre. Fino a quella data, coloro che ne abbiano interesse, possono presentare dette osservazioni.

