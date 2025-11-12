La musica torna protagonista alla Biblioteca comunale Manlio Brigaglia di Arzachena, dove venerdì 14 novembre alle 17:00, la “Mi La Band” presenterà il disco, Giuda. L’incontro, a ingresso libero, sarà moderato da Mario Sotgiu e rientra nelle iniziative promosse dal delegato alla Pubblica Istruzione Michele Occhioni, in collaborazione con MSD & Partner e Geseco. La Mi La Band è una formazione recente, nata nel 2023, nel periodo post-pandemico, dall’incontro di musicisti arzachenesi con esperienze diverse: Antonio Fresi, Fabio Recchioni, Mauro Gala, Giuseppe Intermoia e Vittorio Sanna. «Sono ragazzi che si sono rimessi insieme per fare musica con passione», spiega Sotgiu. Il nome stesso racchiude un legame identitario: «Mi La Band unisce la galluresità del “mi la”, espressione con cui gli anziani indicavano “quelli della band”, e la parola inglese “band”». Il disco, composto da otto tracce, comprende anche Amore Tsunami, già pubblicata nel 2024 e divenuta una delle loro canzoni più riconoscibili. Sul palco la band si distingue per energia e sonorità che spaziano dal pop al funky, con testi che «sono tutti improntati sull’amore, che guida il mondo». Solo una settimana fa la Mi La Band ha condiviso il palco del Teatro Verdi di Sassari in una serata speciale con chi vedeva protagonisti I Nomadi, esperienza che conferma un percorso in crescita. Un’occasione, quella in biblioteca, per conoscere da vicino la loro storia e il loro nuovo lavoro.

