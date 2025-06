È stata la festa dello sport e dell’inclusione l’evento svoltosi sabato scorso sabato 7 e domenica 8 giugno, sulla spiaggia di Cannigione: il 1° Campionato Nazionale di Beach Kata ed il 1° International Parakarate Beach.

Nel Campionato Nazionale di Beach Kata sono stati assegnati i titoli di Campione Nazionale delle categorie esordienti, cadetti, juniores e senior maschili e femminile. Una gara – scrivono gli organizzatori - che ha evidenziato un alto livello tecnico, con atleti che hanno eseguito kata molto impegnativi.

Gli arzachenesi Gabriela Careddu, Ludovica Elvo e Serena Pirina hanno conquistato tre medaglie (una d’argento e due di bronzo). All’ International Parakarate Beach, svoltosi per la prima volta all’aperto, e sulla sabbia, dando la possibilità agli atleti di vivere la passione per questa disciplina a contatto con la natura, hanno partecipato decine di ragazzi con disabilità, accomunati – scrivono sempre gli organizzatori - dalla grande voglia di dimostrare che non esistono barriere e limitazioni quando si sente forte la passione per lo sport.

Promossa dalla delegata allo sport, Nicoletta Orecchioni, la manifestazione è stata organizzata da Team Karate Arzachena in collaborazione con la Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate e la World Karate Federation

