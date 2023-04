Alla Capitaneria di Porto di La Maddalena è pervenuta ieri la segnalazione con la quale è stato comunicato il ritrovamento di presunti residuati bellici nei pressi della spiaggia Mannena, nel Comune di Arzachena “all’incirca nel punto di coordinate stimate φ 41° 08’ 40” N – λ 009° 25’ 45” E (Sistema di riferimento WGS84), meglio indicato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza”, che è la n. 31.

Vista la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dalla presenza di presunti residuati bellici, il comandante in 2ª, Claudio Signanini, ha disposto che, a partire da oggi, e sino a termine esigenze, sono interdette la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie in genere in prossimità del punto indicato.

I contravventori, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti secondo il Codice della Navigazione e quello della Nautica da Diporto.

© Riproduzione riservata