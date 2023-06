450 metri quadri in costruzione, una villa ancora allo stato rustico ma pronta per essere completata, per un enorme valore di mercato. Peccato che la zona di Arzachena in località Pantogia, dove sarebbe sorto il nuovo immobile da sogno di Gianluca Vacchi, imprenditore bolognese celebre per la sua sregolata vita social, fosse coperta da un vincolo idrogeologico.

In particolare, si tratterebbe di un’area Hg3, ovvero di pericolosità elevata da frana. Ecco che il personale del corpo forestale di Tempio Pausania e la stazione forestale di Olbia, hanno messo i sigilli alla villa, in conseguenza della richiesta di sequestro preventivo della Procura.

La proprietà aveva in passato provveduto a rimuovere opere non autorizzate, in seguito a precedenti ispezioni. Ora la svolta, con nuove contestazioni che saranno oggetto di prossime verifiche.

