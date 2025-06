Giugno 2026: fino a quella data, che scade tra un anno, «il Comune di Arzachena ospiterà gratuitamente la Polizia di Stato nella sede di Cannigione per garantire la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico nel territorio». Ma invita il Ministero dell’Interno a regolarizzare la situazione oltre a potenziare il presidio, che «Arzachena non vuole perdere», afferma il sindaco, Roberto Ragnedda.

«Abbiamo invitato più volte con forza il Ministero dell’Interno alla ricerca di immobili da adibire a sede permanente, o a formalizzare un contratto a locazione onerosa per l’attuale struttura comunale», segnala il primo cittadino. «Tra le varie opzioni vagliate negli anni, fin da quando il Commissariato è stato sfrattato da un edificio di proprietà privata a Porto Cervo, è stata anche considerata quella di un possibile trasferimento in una costruzione da riqualificare acquisita al patrimonio comunale in località Liscia di Vacca. Purtroppo il Ministero ha confermato che quest’ultima opportunità non è più percorribile per legge. Si configurerebbe il caso di locazione di cosa futura. A oggi, resta un’unica soluzione. La recente scadenza del contratto impone la proroga del comodato d’uso gratuito per riconfermare la sede di Cannigione quale presidio strategico fondamentale per l’ordine pubblico e il controllo del territorio di Arzachena e delle frazioni».

Pertanto, prosegue il sindaco Ragnedda, «il Comune assicura il comodato d’uso gratuito fino al mese di giugno 2026, a cui dovrà seguire formale pagamento di un canone annuale con cui dare stabilità e certezza a questo servizio, che rafforza il senso di legalità e la percezione della sicurezza per i cittadini. Non solo, auspichiamo un rafforzamento del presidio per dodici mesi l’anno, vista la rilevanza in termini economici, turistici e sociali della nostra destinazione, che rappresenta anche la seconda città in Gallura per residenti».

