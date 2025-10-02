L’assessora al turismo, Claudia Giagoni, è in procinto di recarsi a Riccione dove nei giorni 3 e 4 ottobre, nell’ambito del network G20 Spiagge Destination Summit, si terrà un incontro sul tema “Commercio, identità e servizi: verso una strategia condivisa per le destinazioni balneari”.

«È il primo tavolo interamente dedicato al commercio su cui il Network G20 lavora in modo condiviso. Ne seguirà uno ad Arzachena nel 2026» precisa Claudia Giagoni. «Sono 3 i punti su cui mi confronterò con i colleghi delle altre città balneari per individuare soluzioni concrete: la gestione ottimale di spazi e vetrine vuote, la scomparsa delle botteghe tipiche, le premialità per attività che operano tutto l’anno. Sottoporrò al gruppo un'altra criticità specifica del nostro territorio, ovvero la necessità una politica differenziata per sostenere attività del centro urbano e dei borghi costieri. In questi ultimi, l’apertura per 12 mesi l’anno presenta ancora molte difficoltà. In generale, lavoreremo per individuare strumenti normativi e azioni in risposta alle sfide che, su tutto il territorio nazionale, i piccoli commercianti affrontano a causa della concorrenza dei grandi centri commerciali e delle vendite on line in continua crescita».

Il programma prevede, venerdì, un laboratorio operativo. La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, delegata per il commercio del G20 Spiagge, aprirà i lavori alle 14:30. Si discuterà di semplificazione normativa (Suap), di valorizzazione dei mercati urbani, del mix merceologico e identità, di incentivi per le attività aperte tutto l’anno. Sempre venerdì 3 ottobre, alle 21, il Cocoricò ospita la serata in onore di Dacia Maraini, presidente di giuria del Premio Riccione, con lo spettacolo “Caro Pier Paolo, stanotte ti ho sognato”. Sabato 4 ottobre invece, alle 10, è in agenda un confronto tra rappresentanti istituzionali e di categoria con Roberta Frisoni, assessore al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini.

