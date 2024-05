Era stato promesso che l’arte, esposta al Museo Civico Ruzittu, avrebbe avuto come interlocutori i giovani. Era stato annunciato ad aprile, proprio in occasione dell’inaugurazione della mostra “Il Bel Paese - Il paesaggio italiano tra l’Ottocento e il Novecento”, con l’istituzione del concorso pensato per le Scuole Medie, «ispirato», afferma la delegata alla Cultura, Valentina Geromino, promotrice degli aventi, «al tema "Apri la finestra della tua camera e descrivi il tuo mondo”, per far riflettere le nuove generazioni sul valore del paesaggio».

Da sabato 1 giugno, alle 11, saranno esposti al Museo 50 disegni realizzati da altrettanti studenti delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori accanto ai 4 capolavori di Carlo Carrà, Giovanni Fattori, Ottone Rosai e Jean Baptiste Corot, già presenti da aprile scorso.

La giuria, formata dal direttore artistico della mostra, Walter Marchionni, da Micaela Pisciottu e Marco Fenu, consegnerà un premio ai primi tre classificati.

«È una novità dedicata ai giovani che integra il progetto di successo avviato nel 2023 con cui, ogni anno – ricorda la Geromino - vogliamo portare 4 capolavori di grandi maestri dell’arte in città. In questo modo, puntiamo al coinvolgimento sempre più attivo e diretto dei ragazzi e delle loro famiglie in ambito culturale».

