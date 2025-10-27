Torna la Festa Diocesana dei Giovani, l’appuntamento annuale che riunisce ragazzi e ragazze da tutta la diocesi di Tempio-Ampurias in occasione della X L Giornata Mondiale della Gioventù . L’edizione 2025, intitolata “A scuola di felicità”, si svolgerà a Cannigione, presso la parrocchia di S an Giovanni Battista, il 2 2 e 23 novembre , con due giornate dedicate all’incontro, alla riflessione e alla condivisione.

Sabato sera sarà riservato ai giovani maggiorenni, con un momento di fraternità a partire dalle 19 e la possibilità di pernottare in loco. Domenica, invece, spazio agli adolescenti e ai giovanissimi, attesi dalle 9.30 per un programma che prevede attività di gruppo, la celebrazione della messa, il pranzo al sacco e un grande gioco conclusivo.

Ospite speciale dell’edizione sarà Dario Reda, creator e speaker noto per i suoi interventi motivazionali, che porterà la sua testimonianza sulla ricerca della felicità e sul valore della crescita personale. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre. Per partecipare è possibile rivolgersi al proprio parroco, contattare la segreteria all’indirizzo giovani@diocesitempioampurias.it o telefonare a don Davide Mela (responsabile diocesano per l’Ufficio di Pastorale giovanile, Oratori e Sport della Diocesi di Tempio‑Ampurias, parroco di Viddalba e amministratore parrocchiale diS. Maria Coghinas), al numero 347 6714784.

