Dopo le tappe di Alghero e Sassari, da questa mattina fino a venerdì 5 gennaio la Coppa Davis, vinta a novembre dagli azzurri, è esposta nell’aula consiliare del municipio di Arzachena.

A portarla è stato il presidente della Fitp Angelo Binaghi che, insieme al sindaco Roberto Ragnedda e alla delegata allo Sport, Nicoletta Orecchioni, l’hanno presentata ad un nutrito pubblico, in buona parte composto da rappresentanti e atleti del circolo tennistico Corracilvuna.

In particolare è stato ricordato sia dal sindaco che dal presidente Binaghi come la vittoria di qualche mese fa sia stato il culmine di un percorso in effetti partito proprio da Arzachena.

Nel 2011, per grande volontà dell’amministrazione comunale dell’epoca, ed in particolare dell’allora assessore allo sport Roberto Ragnedda (oggi sindaco), che riuscì a convincere Binaghi, superando con deroghe particolari difficoltà rilevanti, una “tappa” di Coppa Davis si svolse proprio nel comune smeraldino con un incontro che si rivelò cruciale con la Slovenia, vinto dagli azzurri, e che rappresentò la spinta per non retrocedere, disputare la serie A di Coppa Davis, crescere e, a novembre scorso, vincere il prestigioso trofeo. Dopo Arzachena la Coppa Davis concluderà il tour sardo facendo tappa a Cagliari.

