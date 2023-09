Con i tempi che corrono meglio provvedere in anticipo alla pulizia degli alvei di fiumi e rii nonché delle aree verdi circostanti; e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono già stati affidati. «I lavori avranno il via i primi di ottobre», informa Alessandro Careddu, assessore alla Protezione Civile e Servizi sociali di Arzachena.

S'inizierà dagli affluenti del rio San Pietro, dai rii in via Milano e via Gallura nel centro di Arzachena, per intervenire poi verso rio Li Rui, rio Bucchilalgu, riu Li Tauli. Tra le altre zone identificate ci sono i rii che attraversano il borgo di Cannigione e le località di Cala Bitta, La Punga, La Conia, Pevero, Santa Teresina. «Investiamo – prosegue l'assessore Careddu - una media di 120mila euro all’anno per gli interventi preventivi di pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua in vista dell’arrivo delle piogge autunnali». Del resto, «la prevenzione è l’unica arma contro eventi meteorologici dagli effetti disastrosi, come quelli che hanno colpito Arzachena e la Gallura 10 anni fa», ricorda il sindaco, Roberto Ragnedda.

«Il prossimo 18 novembre ricorderemo i nostri 4 concittadini scomparsi Isael Passoni, Cleide Mara Rodriguez, Weriston Isael Passoni e Leine Kellen Passoni, e tutte le vittime del passaggio del ciclone Cleopatra nel 2013, con una cerimonia al Parco XVIII Novembre intitolato proprio in memoria di quella tragedia».

