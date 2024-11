Inizieranno lunedì 11 novembre alle 15, nello Spazio Nexus in via San Pietro, i corsi di formazione per la patente europea del computer, patente C e D. Le 16 domande pervenute al Comune entro il 18 ottobre scorso, come previsto dal bando, sono state tutte accolte e oggi si è tenuta la presentazione del corso.

«L’ECDL è una certificazione essenziale per attestare le proprie conoscenze informatiche e può fare la differenza nel curriculum vitae», spiega Daniela Desogus, delegata alle Politiche del Lavoro. «Il bando ha riscosso ottimi riscontri tra i cittadini dai 30 ai 50 anni. Con questo e altri percorsi formativi in programma entro il 2024 vorremmo facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ad Arzachena».

Il corso ECDL ha un costo di oltre 1.500 euro per studente e prevede un totale di 70 ore di lezione su computer messi a disposizione dall’agenzia formativa.

Ai partecipanti è richiesto un contributo di iscrizione di 150 euro, mentre il restante importo è finanziato dal Comune. Nel frattempo, sono state aperte le iscrizioni anche per il corso di patente categoria C e D per trasporto merci e persone da 130 ore formative ciascuno. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 18 novembre prossimo. Il bando è disponibile sul sito www.comune.arzachena.ss.it

I corsi formativi sono destinati a residenti ad Arzachena fino a 50 anni in cerca di lavoro o desiderosi di reinventarsi dal punto di vista professionale.

