Una convezione – quella firmata tra Comune e Università degli Studi di Sassari, per l’attivazione dei tirocini formativi curriculari ed extra curriculari destinati a studenti e laureati - che si inserisce all’interno di un ventaglio di altre azioni che lo stesso Comune vuole intraprendere per facilitare l’attività di networking tra portatori di interesse pubblici e privati coinvolti nel settore turistico e, quindi, per favorire lo sviluppo competitivo e sostenibile del territorio, oltre alla valorizzazione del capitale umano.

Il legame col Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali e la sua offerta formativa in ambito turistico, afferma Claudia Giagoni, assessora al Turismo e al Commercio «è un tassello fondamentale per contribuire alla formazione di professionalità di alto livello pronte ad affrontare il mercato del turismo. Docenti e ragazzi impegnati costantemente nella ricerca e nello studio di nuove tendenze sono una risorsa inestimabile per una destinazione come la nostra, che vuole crescere soprattutto in termini di qualità, posizionamento e sostenibilità, piuttosto che solo nei numeri. Accogliere giovani desiderosi di intraprendere una carriera nel settore turistico è un’opportunità che va in due direzioni: ai ragazzi serve esperienza sul campo per testare nella realtà ciò che hanno imparato sui libri».

