Si sono ufficialmente conclusi i lavori per la costruzione del muro di contenimento lungo la strada della frazione di Monticanaglia, un intervento necessario per mettere in sicurezza l’area colpita da un rischio di frana due anni fa. Ne dà informazione l’Amministrazione comunale. L’opera, seguita dall’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Azzena e dall’Ufficio Manutenzioni, rientra nel progetto finanziato con 486 mila euro di fondi PNRR, assegnati al Comune nel 2023 per migliorare la viabilità e le infrastrutture pubbliche. A gennaio scorso, nella zona artigianale di Naseddu, era stato portato a termine il primo dei due muri di contenimento. Oltre al muro, realizzato in calcestruzzo, è stato completato anche il rifacimento del manto stradale e quindi riaperta completamente al traffico Via dell'Artigianato. Qualche settimana fa invece erano stati ultimati gli interventi a Cala Bitta -Baja Sardinia, dove erano stati completati i lavori di installazione dell'illuminazione pubblica lungo il marciapiede che collega Cala Bitta a Baja Sardinia. L’opera, finanziata interamente con fondi comunali per un costo di circa 160 mila euro, ha risolto una criticità preesistente, migliorando l'accessibilità e la sicurezza dell’area.

