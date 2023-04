Il Comune di Arzachena paga mediamente entro 13 giorni dalla presentazione delle fatture.

La notizia è stata data ieri in Consiglio comunale da Antonio Asara, dirigente del Settore Finanziario, in sede di approvazione del Conto consuntivo 2022.

«Il tasso di smaltimento dei debiti commerciali del Comune di Arzachena è pari al 100%» ha spiegato Asara. «Ciò significa che al 31 dicembre 2022 il Comune non aveva 1 euro di debito ovvero aveva pagato tutte le fatture entro i termini, tant’è vero che l’indicatore che misura questa performance è pari a -17; dunque il Comune paga mediamente 17 giorni prima della scadenza delle fatture che normalmente sono 30 giorni».

Il dirigente ad avvalorato ulteriormente il dato sottolineando e ricordando l’iter non semplice che porta all’emissione dei mandati di pagamento. Le fatture infatti, «prima di essere pagate, devono essere intanto ricevute, poi bisogna controllarle, verificare che la prestazione sia venuta, predisporre le determine di liquidazione, trasmetterle al servizio bilancio, in ragioneria, e poi fare i mandati. Se mediamente questo avviene in 13 giorni ciò significa che gli uffici lavorano bene».

Asara ha infine sottolineato essere questo del pagamento delle fatture «uno dei guai più grossi che ha l’Italia nei confronti della Comunità Europea ed è stato motivo più volte di segnalazione e di infrazione, perché mediamente si pagava anche in sei mesi».

© Riproduzione riservata