Approvato in giunta a luglio scorso, qualche giorno fa è stato firmato dal sindaco Roberto Ragnedda e da Antonella Sotgiu, responsabile della sezione Gallura dell’associazione nazionale Plastic Free, presente il delegato all’ambiente, Michele Occhioni, il protocollo d'intesa che sancisce, ufficialmente, la collaborazione tra Comune e Plastic Free, allo scopo di sviluppare una maggiore consapevolezza nella cittadinanza sull’importanza di preservare l’ambiente dall’abbandono di rifiuti. mettendo in campo maggiori iniziative che possano stimolare la cittadinanza stessa alla gestione dei propri rifiuti in modo corretto e consapevole.

Plastic Free si occupa di informare e sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica attraverso campagne di comunicazione specifiche ed azioni concrete sul territorio. A titolo gratuito, secondo un proprio calendario, Plastic Free propone sul territorio attività quali: appuntamenti di pulizie ambientali per la rimozione dalla natura di plastica e rifiuti non pericolosi; appuntamenti di sensibilizzazione ambientale nelle scuole e nelle università; sensibilizzazione online geolocalizzata sul territorio attraverso i social network; informazione e sensibilizzazione attraverso stand; attività di salvaguardia del territorio attraverso segnalazioni di abbandoni illeciti di rifiuti.

Dal canto suo il Comune di Arzachena si impegna a: garantire la rimozione dei sacchi al termine di una pulizia ambientale e/o passeggiata ecologica attraverso l’intervento dell’azienda locale di raccolta rifiuti; prestare maggiore attenzione e priorità alle segnalazioni di abbandono illeciti di rifiuti fatte dai referenti locali di Plastic Free; autorizzare l’eventuale occupazione gratuita di suolo pubblico non in dimora fissa e per periodi limitati ad occasioni pubbliche, per l’installazione di uno stand per sensibilizzare i cittadini.

