«Anche quest’anno Estate in Fiore ha coinvolto il pubblico in momenti di approfondimento e di intrattenimento per sensibilizzare su grandi temi legati alla salvaguardia dell’ambiente e alla promozione sostenibile del nostro territorio». La dichiarazione, congiunta, è di Michele Occhioni e Claudia Giagoni, rispettivamente delegato all’Ambiente e assessora al Turismo. «Le politiche su turismo e ambiente devono convergere verso la stessa missione se vogliamo investire davvero sul futuro della nostra destinazione». Erano sei le aziende vivaistiche che, con le loro composizioni floreali, hanno preso parte all’edizione 2024, la X, dedicata all’ambiente, al decoro urbano e al turismo sostenibile; e ad aggiudicarsela è stato il Gruppo Sgaravatti. La giuria di esperti ha premiato questa azienda per aver interpretato al meglio il tema dell’erosione costiera. Ai vincitori è stato assegnato il quadro dipinto da Pietro Soru dal titolo “L’erosione cromatica”, primo classificato all’estemporanea “Pittori in centro storico” organizzata dall’associazione Artechepassione, sabato 7 settembre, con 31 pittori partecipanti da tutta la Sardegna. «Dal convegno all’estemporanea di pittura, dai laboratori per bambini alla presentazione di libri, fino alle collaborazioni con associazioni per progetti specifici su riciclo e riduzione dell’uso della plastica», commentano ancora i due amministratori, «il filo conduttore di Estate in Fiore resta sempre la valorizzazione delle risorse naturalistiche accanto al rispetto del territorio dentro e fuori il centro urbano».

