Fino a domani, domenica 23 luglio, si può visitare presso il Museo Civico Michele Ruzittu la mostra che espone 4 dipinti originali di Giorgio De Chirico, Renè Magritte, Mario Sironi e Gino Severini, selezionati per l’occasione dal Magmma Museum di Villacidro diretto da Walter Marchionni e dal museo Ca’ La Ghironda di Zola Predosa - Città Metropolitana di Bologna.

Mostra dal titolo “Piacere, non sono io! - Quattro capolavori in cerca di identità”, che ha portato grandi maestri della storia dell’arte al Museo civico di Arzachena. Nei 3 mesi di apertura – fanno sapere dal Comune - la mostra ha registrato oltre un migliaio di visitatori.

Promossa dalla delegata alla Cultura, Valentina Geromino, era stata inaugurata lo scorso 21 aprile. Un evento che è stato un momento di arricchimento culturale per il paese e il territorio vicino e che ha puntato in particolare, parole della Geromino, «a far crescere le giovani generazioni in un ambiente florido e intellettualmente stimolante». Ma anche uno strumento di promozione della “destinazione turistica Arzachena” per ampliare, come ulteriore attrattiva, l'offerta storico-culturale. Direttore artistico della mostra è Walter Marchionni.

