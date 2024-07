Due paurosi incidenti stradali nella notte tra venerdì e sabato sulle strade alle porte di Arzachena.

Il primo è avvenuto a Baia Sardinia, intorno alle 3 e mezza: sulla Provinciale 59 un’auto è andata schiantarsi contro un’altra vettura in sosta, con danni per entrambi i veicoli. Illesi, invece, gli occupanti.

Sul posto, per ricostruire cause e dinamica, sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco di Arzachena, anche carabinieri e polizia stradale.

Il secondo incidente è invece avvenuto alle 5, sempre in territorio di Arzachena, precisamente nella zona di Mirialveda, nella bretella che da Santa Teresina porta a Monticanaglia. Qui un’auto si è ribaltata dopo essere uscita di strada. Alla guida c’era una ragazza che è rimasta ferita e poi trasportata in ambulanza in ospedale.

Sul posto anche in questo caso i vigili del fuoco e la polizia stradale.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata