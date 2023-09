Incidente stradale nella serata di ieri ad Arzachena.

Un’auto con a bordo due turisti, originari della Corsica, è finita in una scarpata, ribaltandosi.

Sul posto, in località Santa Teresina, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo i due occupanti, entrambi in buone condizioni, e messo in sicurezza la macchina.

Presenti inoltre gli operatori del 118 e i carabinieri.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata