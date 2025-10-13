Un motociclista di 45 anni è rimasto ferito questa mattina in incidente stradale che si è verificato dopo le 12 lungo la statale 125, all'altezza di San Teodoro.

L'uomo, in sella alla sua moto, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con un'auto. L'urto lo ha sbalzato dal mezzo e lo ha scaraventato per terra dopo un volo di cinque metri. Soccorso dal 118, gli è stato riscontrato un grave trauma toracico e contusioni varie.

È stato trasportato con l'elicottero Areus all'ospedale San Francesco di Nuoro dove è sottoposto a tutti gli accertamenti.

