«Invitiamo le associazioni a inviare la propria candidatura entro il 10 luglio per la gestione delle due aree demaniali di La Conia e La Pitrizza, su cui vogliamo garantire la libera fruizione a persone con disabilità e a tutti coloro che necessitano di un facile accesso alla spiaggia». Ad affermarlo è Alessandro Malu, assessore al Demanio del Comune di Arzachena.

Le due spiagge di La Conia sud e La Pitrizza centro sono state individuate dal Comune per assolvere funzioni di pubblica utilità e di sviluppo delle attività di inclusione sociale. «Il litorale di La Conia - prosegue Malu - è dotato di servizi con parcheggi gratuiti adiacenti l’arenile, la vicinanza di locali commerciali e abitazioni, ed è da sempre il luogo ideale per la balneazione da parte di scolaresche, persone con disabilità o difficoltà motorie, o per l’allestimento di attività all’aperto da parte di associazioni di volontariato al fine di perseguire obiettivi di inclusione sociale».

Da oggi dunque il bando è aperto, e le associazioni sportive o senza scopo di lucro possono partecipare alla manifestazione di interesse pubblicata all’albo pretorio con cui il Comune di Arzachena potrà affidare in gestione il servizio per la stagione estiva.





