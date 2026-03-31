Una serie di fotografie inviate da Livio Parchitelli, rappresentante del "Comitato Amici a difesa di Baja Sardinia", documenta una situazione di degrado legata all’abbandono di spazzatura, peraltro già denunciata in passato dallo stesso comitato, che riguarda alcune località del comune di Arzachena.

«Sabato mattina abbiamo bonificato tutto e sabato sera era di nuovo pieno di spazzatura e ingombranti», risponde l’assessore all’Ambiente, Michele Occhioni. Che aggiunge: «Non si riesce a mantenere pulito perché degli incivili effettuano abbandoni subito dopo: non facciamo in tempo a bonificare che è di nuovo come prima, se non peggio».

«Stiamo mappando il territorio con le segnalazioni delle criticità inviate da cittadini e residenti; richiederemo al Comune un cambio di passo con fatti concreti», scrive Parchitelli. «Abbiamo impostato un programma operativo da condividere con il Comune e l’assessore Michele Occhioni mi ha dato verbalmente la disponibilità per un incontro». Servirebbe, secondo il Comitato, «un aumento dei passaggi del gestore, con verifiche continue e sanzioni a chi deturpa il territorio». E promette: «Saremo costanti nel denunciare questo scempio».

Di aumento dei ritiri e di maggiore sorveglianza e di sanzioni parla anche l’assessore Occhioni, che conferma un incontro con il Comitato prima di Pasqua; ad ogni modo, conclude, «con l’applicazione del nuovo capitolato d’appalto si passerà al porta a porta, che spero possa partire prima dell’estate, eliminando le isole ecologiche». E questo dovrebbe portare ad un miglioramento della situazione.

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