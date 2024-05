Dal 15 luglio al 31 agosto, la spiaggia delle Piscine avrà un numero di accessi contingentato o “responsabile”, come lo hanno definito gli amministratori comunali nel corso dell’incontro, svoltosi lo scorso 8 maggio, con operatori e i cittadini.

Potranno accedervi contemporaneamente 80 persone con 20 posti comunque riservati ai residenti, che non pagheranno ticket come gli under 12 mentre tutti gli altri dovranno versare un “contributo ambientale”, di euro 6 per l’intera giornata e 3 per mezza. Prenotazioni on-line.

All’incontro erano presenti il sindaco, Roberto Ragnedda, l’assessora al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni, il vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Alessandro Malu.

«Credo che fosse doveroso assumersi questa responsabilità con atti politici importanti, dopo la constatazione dell’erosione della spiaggia Le Piscine», ha affermato l’assessore Malu; «doveroso nei confronti della principale risorsa del nostro territorio, che è l’ambiente, e nei confronti delle nuove generazioni per le quali abbiamo l’obbligo di far anche a loro godere di ciò che ci ha donato Dio in questa terra meravigliosa». Contingentamento e ticket che, l’assessora Giagoni, non ritiene «possa essere un danno per il turismo anzi, credo che sia un modo più consapevole di utilizzare le nostre bellezze naturali». «Noi – prosegue la Giagoni - stiamo facendo programmazione, perché non guardiamo al breve ma al medio e lungo termine, e la programmazione impone delle scelte coraggiose».

Il contingentamento delle Piscine avrà carattere sperimentale e non si esclude che possa essere assunto, nelle prossime stagioni, anche per altri arenili.

