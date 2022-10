Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del sistema di interconnessione della rete di distribuzione idrica del Consorzio di Bonifica della Gallura, in territorio di Arzachena, e il depuratore comunale che attualmente scarica l’acqua a mare. Dopo il primo step la preziosa risorsa sarà recuperata e destinata ad uso agricolo.

Sono stati aggiudicati i lavori, per un totale di 1 milione e 660mila euro, per il primo lotto che consentirà di interconnettere i sistemi e portare l’acqua recuperata a circa 60 ettari di terreno agricolo. Il secondo step consentirà invece di infrastrutturare una rete di distribuzione nel territorio di Surrau, servendo quindi 200 ettari dall'alto potenziale agricolo. Inoltre si aumenta la presenza sul territorio, lo si salvaguarda dagli incendi perché la rete di distribuzione idrica sarà impostata con prese d’acqua antincendio.



“Un grande risultato”, commenta il presidente del Consorzio di Bonifica Gallura Marco Marrone. “Abbiamo bandito la gara d’appalto a luglio –spiega – , e ora con l’aggiudicazione contiamo di portare a termine il primo lotto in cinque mesi. Diamo così risposte concrete a un territorio in forte sviluppo agricolo, vocato alla produzione di un prodotto d’eccellenza: il Vermentino Docg e all’allevamento di bovini”.



Il progetto ammonta a un totale di 7 milioni e mezzo di euro, si divide in tre lotti, con il primo che gode del finanziamento della Regione Autonoma Della Sardegna per il tramite dell’Assessorato dell’Agricoltura che ha assegnato i fondi nel 2020.



Roberto Ragnedda, primo cittadino di Arzachena, sottolinea come questo importante risultato sia il “frutto di una stretta collaborazione fra Comune e Consorzio di Bonifica”.

(Unioneonline/EC)

© Riproduzione riservata