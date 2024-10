Un uomo di 67 anni è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione per il reato di abusi sessuali ai danni di una adolescente.

I fatti sono avvenuti nel 2019 ad Arzachena e la vittima aveva 15 anni.

La sentenza è del Tribunale di Tempio (collegio presieduto da Caterina Interlandi), i giudici hanno accolto tutte le richieste del pm Mauro Lavra.

Secondo il pubblico ministero e i legali di parte civile (Maria Giovanna Poggi e Domenica Gala) il presunto responsabile delle violenze, un commerciante, aveva in affidamento la ragazzina per ragioni di lavoro. Avrebbe quindi approfittato della situazione per abusare dell’adolescente.

Il difensore dell’uomo, l’avvocato Roberto Onida, aveva chiesto l’assoluzione e ha annunciato il ricorso in appello.

