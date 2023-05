“Spin Care Day. Sport, inclusione e cura dell’anima - 1° Memorial Don Raimondo Satta” è l’evento in programma domani, sabato 20 maggio, a Porto Cervo, a partire dalle 9, al Conference Centre.

Una giornata, promossa dall’Associazione Five Lights, dedicata al sacerdote e uomo, che è stato parroco di Stella Maris, morto il 12 giugno dell’anno scorso, all’ospedale di Sassari, dopo breve malattia, all'età di 62 anni.

Di bell’aspetto, di buon carattere, di spiccata personalità, comunicativo, empatico, dal gradevole timbro di voce, dall’eloquio suadente, intelligente e colto; un uomo carismatico e un prete che ci credeva davvero. Era questo, don Raimondo.

Nato ad Olbia era stato ordinato sacerdote nella sua città natale nel 1988 dal vescovo Pietro Meloni. Viceparroco per alcuni anni a Santa Maria Maddalena, in La Maddalena, il vescovo Paolo Atzei lo ebbe a nominare parroco di Stella Maris, a Porto Cervo-Arzachena, nell’ottobre 1995.

Direttore dell’I.S.S.R. di Sassari/Tempio-Ampurias Euromediterraneo (succedendo a don Gianfranco Saba, quanto quando questi fu eletto alla sede arcivescovile di Sassari) dove ha insegnato Liturgia, don Raimondo era anche direttore dell’Ufficio Diocesano per l’Edilizia di Culto; vicario della Forania Arzachena-La Maddalena; membro del Consiglio Presbiterale Diocesano 2018-2023; membro del Collegio dei Consultori e della Commissione per gli Ordini Sacri 2018-2023.

Una vocazione maturata in età giovanile quella sua e a seguito di quella del fratello, don Gianni, di due anni più grande, e un “tirocinio” di tutto rispetto, che lo ha visto giungere ancora accolito a La Maddalena, vivere sotto lo stesso tetto e sotto la guida spirituale dell’allora parroco mons. Salvatore Capula, qui rimanendo ancora da diacono e per qualche anno da viceparroco.

All’età di 35 anni, succedette, a Porto Cervo, a don Raimondo Fresi, il parroco storico del borgo dei vip (diventandone in effetti, anche lui, storico).

Qui don Raimondo Satta portò tutta la sua ardente fede ancora giovanile e qui ha speso tutto il suo carisma, di uomo del nostro tempo e di testimone della fede in Dio, tra i giovani e tra i tanti e tanti che con lui venivano in contatto, che non erano soltanto persone e personaggi d’alti lignaggi, notorietà e censo. Don Raimondo riposa ad Abbiadori.

Domani, sabato 20 Maggio è in programma: ore 9, presentazione della manifestazione. Esibizioni, società e associazioni sportive, che saranno divise in postazioni e presenteranno e mostreranno il proprio sport ai partecipanti.

Dopo la pausa pranzo, le Società e Associazioni Sportive rimarranno divise nelle loro postazioni e saranno a disposizione di tutti i ragazzi che avranno la libertà di scegliere lo sport da provare. In contemporanea saranno a disposizione professionisti del settore sportivo e sociale per tutti i genitori che vorranno confrontarsi su tematiche specifiche.

Alle ore 17, al Conference, tavola totonda con relatori sul tema: Sport, cura dell’anima e inclusione. Ore 19, serata musicale con Piero Marras.



