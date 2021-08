La spiaggia rosa dell’isola di Budelli sorvegliata speciale per tutelarla. Sarà un occhio elettronico a vigilare sull’arenile dell’arcipelago di La Maddalena. Infatti grazie ai fondi raccolti nel 2016 dai ragazzi della scuola Mosso, il Consiglio direttivo del Parco nazionale ha deciso di installare, in collaborazione con il Wwf, un servizio di sorveglianza con una serie di telecamere che consentiranno il costante controllo della spiaggia e della casa di Cala di Roto.

Nel caseggiato sul litorale saranno realizzati un impianto energetico autonomo e gli impianti idrico, fognario e di depurazione. I vertici del Parco hanno già approvato il progetto preliminare da circa 195mila euro. Ma non solo, è stata ratificata l'intesa col Comune per realizzare aree di sosta per sharing mobility e una pista ciclabile tra La Maddalena e Caprera. La spesa complessiva stanziata è di 10 milioni e 244mila euro. Pronto anche il restyling e l'ottimizzazione della rete sentieristica del Parco.

