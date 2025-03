Adescato, narcotizzato e derubato. Vittima un anziano di Loiri Porto San Paolo, per l’episodio è stata arrestata una 34enne tedesca, pluripregiudicata.

È successo lo scorso 19 marzo in località Azzanì. La donna ha adescato l’uomo via Whatsapp e lo ha convinto a pranzare assieme nell’abitazione di lui. Quindi ha versato delle benzodiazepine nell’acqua e, quando l’uomo si è addormentato, si è impossessata del telefono cellulare dell’anziano, di una collana in oro e di 300 euro in contanti. Poi si è allontanata con la complicità di un giovane e si è imbarcata la sera stessa sul traghetto Olbia-Livorno.

L’anziano si è svegliato dopo ore in stato confusionale ed è stato portato all’ospedale di Olbia, dove è stata accertata la presenza di benzodiazepine nel sangue.

Delle indagini si sono occupati i carabinieri della Stazione di Loiri Porto San Paolo, che sono riusciti a risalire alla responsabile anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La 34enne è stata rintracciata ieri dai carabinieri della Stazione di Bastia Umbra, nel Perugino, arrestata e condotta nel carcere di Perugia “Capanne”, dove resta in attesa dell’udienza di convalida.

