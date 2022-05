È stato fermato ad Olbia alla guida della sua auto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale.

I fatti nella giornata di ieri, con protagonista un 45enne del posto, che in un primo momento ha tentato di darsi alla fuga.

Allo stop dei carabinieri, l’uomo è apparso subito in precarie condizioni psicofisiche, con un frasario particolarmente sconnesso e un forte alito alcolico. Al controllo con l’etilometro l’evidenza di un tasso pari 3.61 nella prima prova e a 3.41 nella seconda, dunque ben sette volte il limite consentito (di 0,50 g/l).

L’uomo non risultava fra l’altro in possesso della patente poiché ancora custodita in prefettura a Sassari a seguita di un’analoga contestazione risalente allo scorso anno.

Per il 45enne è quindi scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver causato un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dei due mezzi coinvolti.

