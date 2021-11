Sei migranti aggrappati sotto due camion della frutta che erano in partenza dal porto di Olbia sono stati individuati dalla guardia di finanza.

Di recente il comando provinciale delle Fiamme gialle di Sassari ha rafforzato il presidio strategico nello scalo dell’Isola Bianca intensificando monitoraggi e controlli di persone e mezzi in partenza e in arrivo. Nel corso di uno di questi interventi, tre sere fa i militari hanno sorpreso i sei giovani migranti che tentavano di salire su una nave passeggeri diretta verso un porto della penisola: erano nascosti tra gli assi di due camion frigo pronti a imbarcarsi, incuranti del grave rischio per la propria incolumità.

Tutti sono stati accompagnati nella sede del Comando dove sono stati svolti gli accertamenti su identità, provenienza e condizione giuridica. È stato così accertato che il gruppetto si era allontanato da un centro di accoglienza del sud Sardegna dove si trovavano dopo essere stati rintracciati a seguito dell’ingresso illegale nel territorio nazionale avvenuto via mare sul litorale sud-occidentale dell’Isola.

I migranti sono stati denunciati mentre nessun provvedimento è stato adottato nei confronti dei camionisti, risultati del tutto ignari della presenza dei giovani aggrappati sotto i loro mezzi.

(Unioneonline/s.s.)

