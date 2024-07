Accordo raggiunto in extremis tra la UilTucs e la Coopservice, istituto di vigilanza che opera con il suo personale ai varchi dell’aeroporto Costa Smeralda. La sigla confederale ha revocato l’astensione dagli straordinari delle guardie giurate e una giornata di sciopero che era stata fissata per il 21 luglio.

L’organizzazione sindacale guidata dal segretario regionale Andrea Lai, ha chiuso la vertenza dopo avere ottenuto una serie di importanti benefici per i lavoratori, si parla di un aumento di stipendio e non solo. La sigla rappresenta oltre il 50 per cento dei lavoratori dell’azienda Coopservice che ha in carico controllo passeggeri in partenza e tutta la vigilanza del Costa Smeralda.

Da mesi la UilTucs chiedeva il riconoscimento delle qualifiche degli operatori specializzati e aveva aperto una vertenza che ha portato il caso anche davanti al prefetto di Sassari, Grazia La Fauci. L’astensione dagli straordinari, iniziata il primo luglio, è stata subito interrotta.

