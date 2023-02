AeroItalia ha messo in vendita i biglietti per i voli in continuità territoriale tra Olbia e Milano, per volare dal 17 febbraio al 27 ottobre 2023, come previsto dall'aggiudicazione del bando della Regione.

Sulla rotta Olbia-Milano Linate e viceversa, fanno sapere dalla compagnia, l'operativo prevede attualmente da un minimo di due a un massimo di quattro frequenze giornaliere in alta stagione.

Sulla tratta Olbia-Roma (e viceversa), a partire dal 1 marzo fino al 27 ottobre 2023, l'operativo prevede 2 frequenze al giorno: i biglietti sono già in vendita sul sito.

Per i passeggeri che viaggiano in continuità territoriale, residenti in Sardegna, c’è il numero dedicato 06/84029900.

AeroItalia «garantirà i collegamenti giornalieri da e per Olbia con gli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino, assicurando la mobilità dei cittadini prevista dalla continuità territoriale».

La compagnia ribadisce, infine, «l'apertura verso le agenzie di viaggi e tour operator e che sta altresì investendo nello sviluppo di strumenti e funzionalità a loro dedicate».

La compagnia coprirà anche la tratta Alghero-Roma, appena sarà ufficiale l’aggiudicazione della procedura negoziata indetta dall’assessorato regionale ai Trasporti (Qui la notizia).

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata