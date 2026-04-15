Aeroitalia lancia il nuovo collegamento tra Cuneo e Olbia per l’estate 2026: i biglietti sono acquistabili da oggi sul sito web della compagnia e sulle piattaforme dedicate.

Due le frequenze settimanali dal 16 giugno al 12 settembre, operate con ATR 72-600 da 68 posti.

Nel dettaglio, dal 16 al 30 giugno voli il martedì con partenza da Olbia alle 12 (arrivo 13:15) e da Cuneo alle 14:05 (arrivo alle 15:20). Dal 7 luglio al 1° settembre voli di martedì con partenza da Olbia alle 12:45 (arrivo 14) e da Cuneo alle 14:45 (arrivo alle 16). Dal 20 giugno al 29 agosto partenze anche al sabato da Olbia alle 12 (arrivo 13:15) e da Cuneo alle 14:05 (arrivo alle 15:20). Dal 5 settembre al 12 settembre voli di martedì e sabato con partenza da Olbia alle 11:15 (arrivo alle 12:30) e da Cuneo alle 13:30 (arrivo alle 14:35).

«Siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire questa nuova connessione diretta tra Cuneo e Olbia – le parole di Gaetano Intrieri, ad di Aeroitalia – , due territori ricchi di storia, cultura e grande attrattiva turistica. Con questa rotta vogliamo avvicinare ancora di più il Nord Ovest d’Italia e la Sardegna, rispondendo concretamente alle richieste di mobilità dei nostri passeggeri. La nostra missione è quella di garantire un servizio affidabile, puntuale e confortevole, valorizzando anche gli aeroporti regionali e sostenendo lo sviluppo dei territori serviti».

Nella stagione estiva 2026 Aeroitalia conferma anche la prosecuzione della rotta Cuneo-Cagliari, con due frequenze settimanali il giovedì e la domenica.

(Unioneonline)

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