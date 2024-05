Anche il Comune di Arzachena, come altri costieri, si lancia o rilancia alla ricerca di location da destinare alla celebrazione di matrimoni civili. Naturalmente quelle più ambite sono le spiagge, assai apprezzate tanto da concittadini nazionali quanto da quelli d’oltralpe o d’oltremare. Hotel, locali, concessioni balneari possono entrare nella lista ufficiale. E ricorda, il Comune, che il bando pubblico per l’individuazione di location in comodato d’uso per la celebrazione di matrimoni non ha scadenza. Basta inviare la richiesta secondo le modalità stabilite dall’avviso pubblicato sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di gara.

Dopo l’approvazione del regolamento che stabilisce tariffe e termini per la celebrazione di riti civili al di fuori delle mura della casa comunale, ora l’Ente vuole stilare una lista delle location disponibili in spazi pubblici e privati in cui sarà possibile allestire le cerimonie. A promuovere e sollecitare le candidature è l’assessora al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni: «In questo modo, ampliamo l’offerta di servizi sul territorio e diamo impulso alle attività che lavorano nell’indotto turistico e nell’organizzazione di eventi, investendo su una nicchia di mercato che ha un forte potenziale di crescita». Già da quest’estate, prosegue Giagoni, «potremo rispondere alle tante richieste di celebrare riti civili in spazi pubblici e privati da parte di coppie che scelgono la destinazione Arzachena, per le nozze».

© Riproduzione riservata