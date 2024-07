Domani 19 luglio, ritrovo a Mannena-Barca Bruciata, sul litorale di Cannigione, per uno dei 7 appuntamenti di AgendaBLU, le operazioni promosse e coordinate dall'Amministrazione comunale, di pulizia di litorali e porti, dal 18 maggio al 5 ottobre, lungo gli 88 chilometri di fascia costiera arzachenese, da Cannigione appunto alla Costa Smeralda.

«AgendaBLU è un calendario unico che concentra e rilancia gli sforzi profusi da tanti volontari per cui mettiamo a disposizione le nostre risorse con automezzi autorizzati al trasporto di rifiuti ai centri dedicati, operai specializzati, autisti e scuolabus e coordiniamo le attività a livello logistico e promozionale, creando la giusta sinergia tra enti, aziende, istituti scolastici, associazioni nazionali e locali - spiega il delegato all'Ambiente, Michele Occhioni -. Unendo le forze è più facile perseguire la missione di tutela delle nostre coste e accrescere il coinvolgimento dei cittadini».

L'iniziativa di domani è curata da Plastic Free Odv Onlus. Per i volontari dell'associazione Plastic Free Onlus e per tutti coloro che vorranno unirsi, l'appuntamento è per venerdì 19 luglio, alle 17:45, con ritrovo al parcheggio 2 di Mannena (Cannigione), per la raccolta della plastica abbandonata sul litorale. Per partecipare è necessario registrarsi on line, cliccando "Iscrizione evento plastic free 19 luglio 2024", così da usufruire della copertura assicurativa riservata agli iscritti. I partecipanti devono munirsi di guanti da lavoro, abbigliamento comodo, zainetto con acqua e snack. Quello di domani è il quinto appuntamento di AgendaBLU. Si riprenderà il 28 settembre, con un evento in contemporanea nazionale con il Sea & Rivers day, in compagnia di Plastic Free Onlus, per sopralluoghi e raccolta rifiuti abbandonati nella foce del fiume San Giovanni e nella spiaggia Lu Postu. L'ultimo sarà il 5 ottobre, al porto di Cannigione, con gli apneisti dell'associazione Passione Apnea, per un'immersione nel Golfo di Arzachena, volta a recuperare rifiuti abbandonati nei fondali, davanti al porto di Cannigione.

© Riproduzione riservata