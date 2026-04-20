Gran festa ieri ad Arzachena, in Piazza Risorgimento, per la Festa per i 10 anni dei Fidali; un evento che ha voluto celebrare i primi 10 anni di storia di questi comitati, che cambiano ogni anno, e celebrano il legame tra i giovani della comunità che dal 2017 si sono impegnati per dar vita all’appuntamento di settembre in onore dei Santi Patroni Maria della Neve, Isidoro e Antonio.

Comitati parrocchiali dunque, voluti dal precedente parroco, don Mauro Moretti e proseguiti con l’attuale, Jacek Meczel. Il Comitato Fidali 86/01 in carica, presieduto da Domenica Gala, ha organizzato dunque una giornata all’insegna della musica e dei sapori autentici negli stand allestiti in piazza Risorgimento.

Oltre 40 chili di chjusoni, 220 porzioni di mazza frissa, 10 chili di formaggio arrosto, 60 chili di carne, 100 chili di patatine e oltre 500 panini sono stati distribuiti ai tanti visitatori che hanno animato il centro del paese per questa occasione speciale.

Le offerte raccolte andranno a finanziare il programma della Festa Patronale 2026, che dal 17 al 20 settembre, porta in città i concerti di Francesco Renga, Francesco Gabbani e Modena Park (tribute band di Vasco Rossi). L’evento è stato patrocinato dal Comune di Arzachena.

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