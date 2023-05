Il Comune di Tempio ha chiuso un accordo con l’Agenzia regionale Forestas per la gestione del parco di Rinaggiu. L’area intorno alle fonti sarà affidata al personale di Forestas che procederà alle attività di messa in sicurezza e poi a un programma di valorizzazione naturalistica del sito. Come è già successo per la pineta di San Lorenzo, sarà aperto un cantiere forestale, che, però, è solo la prima fase di un progetto più ampio.

Il protocollo è stato siglato dal sindaco di Tempio, Gianni Addis, dall’assessore Francesco Quargnenti e per Forestas, dal coordinatore Maurizio Barneschi. Con una nota il Comune segnala che «in questa fase sembra opportuna una conduzione naturalistica del sito con attenzione agli aspetti di protezione, di fruizione turistico ricreativa e di sensibilizzazione all’educazione ambientale. Ci sarà una prima e prioritaria fase di messa in sicurezza dell’area, seguiranno attività di manutenzione e ripulitura forestale».

L’assessore regionale Andrea Biancareddu ha confermato che il governo ha stanziato 500mila euro, fondi Pnrr, per il rilancio e la fruizione del parco di Rinaggiu.

