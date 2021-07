È tutto pronto a San Teodoro per il concerto dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio "Luigi Canepa" di Sassari diretta dal M° Andrea Raffanini. L’appuntamento è fissato per lunedì 12 luglio alle 21:30. Organizzato dall'Amministrazione Comunale di San Teodoro e dalla MusikLab Academy, sotto la direzione artistica del M° Maria Antonietta Di Nardo, è inserito nella programmazione della decima edizione del Festival Internazionale di “Musica in Crescendo. I percorsi dell'ispirazione”.

L’invito a non mancare dell'assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo, Luciana Cossu: “Pensiamo che un evento di questa entità per San Teodoro possa essere importante per invertire l'immaginario. Ambiente e Cultura sono sicuramente un binomio e un volano perfetto per rilanciare una visione innovativa di sviluppo e di crescita culturale ed economica del nostro paese”. Obiettivo dell’amministrazione è garantire una vacanza senza rinunce e nel rispetto delle regole. “Insieme alle Associazioni del territorio - prosegue l’assessore Cossu - ho voluto unire intenti e idee per un'offerta culturale competitiva e di alto profilo. Attraverso le interazioni instaurate con le diverse realtà presenti, si è voluto creare una forza e un'alchimia di esperienze volte a rilanciare, particolarmente in questo periodo storico, un calendario di eventi vario e ricco di proposte che punta alla qualità”.

La programmazione estiva 2021 prevede infatti eventi sparsi nelle più belle e suggestive location del territorio. "Invogliare a vivere a tutto tondo la nostra essenza, attraverso esperienze multiculturali ed emozionali immersi nelle bellezze naturalistiche e non solo, ci gratifica – aggiunge Cossu - e quale occasione migliore se non attraverso la grande musica classica suonata da un'orchestra di 40 elementi immersi in uno scenario da favola?”.

Gli appuntamenti di San Teodoro Estate continueranno con altre interessanti manifestazioni dislocate tra le vie del paese e in tutto il territorio. I prossimi appuntamenti di “Musica in Crescendo” saranno il 18 luglio alle 21:30 con l’Orchestra d’Archi Enarmonia e il 25 luglio al tramonto con l’attesissimo concerto in Omaggio a Ezio Bosso con il TTR _PIANO TRIO.

